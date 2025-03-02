Samsun'da dev 'kaçak makaron' operasyonu: Tam 20 bin adet...

Samsun’da polis tarafından düzenlenen operasyonunda bir araçta 20 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Samsun'da dev 'kaçak makaron' operasyonu: Tam 20 bin adet...
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İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 13:50

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Canik ilçesinde bir otomobili durdurarak arama yaptı.

HEPSİNE EL KONULDU

Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 20 bin adet makaron ele geçirildi. Araçta bulunan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #Samsun #polis

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