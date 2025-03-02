Samsun'da dev 'kaçak makaron' operasyonu: Tam 20 bin adet...
Samsun’da polis tarafından düzenlenen operasyonunda bir araçta 20 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Canik ilçesinde bir otomobili durdurarak arama yaptı.
HEPSİNE EL KONULDU
Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 20 bin adet makaron ele geçirildi. Araçta bulunan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma!
- Cübbeli Ahmet'ten 'çakarlı araç' savunması
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi
- ABD'de aşağılanan Zelenski aradığını orada buldu
- İftar için horoz kesmek istedi: Kan kaybından öldü
- Erdoğan'ın diploması nerede?
- Dilan Polat: 'Yaşamak istemiyorum'
- Tüm kredi kartlarında limitler değişiyor!