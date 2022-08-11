Samsun’da doğa kampından zorunlu namaz çıktı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Samsun’da Canik Orman Okulu’nda Bir Adım Doğal Yaşam Derneği tarafından ilköğretim çağındaki çocuklara doğa bilinci kazandırmak için Tefekkür Kampı düzenleniyor. Kampta çocuklara zorunlu olarak namaz kıldırılacağı da öne sürüldü. Tefekkür Kampı’na katılacak olanlar çadır ve yemek gibi ihtiyaçlarını ise kendileri karşılayacak.

Samsun Valiliği’nin himayesinde, Canik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 12-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek programın tanıtım metninde “Özel durumu olan çocuklar hariç, çocuklarımız sabah namazına kaldırılacaktır” ifadesi yer aldı. Öte yandan gece okulda konaklamayı gerektiren hiçbir projeye Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından izin verilmezken Canik Orman Okulu’nda Bir Adım Doğal Yaşam Derneği tarafından düzenlenen Tefekkür Kampı’na izin verilmesi ise dikkat çekti.