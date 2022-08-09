Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den zorunlu bağış açıklaması: 'Ortadan kaldıracağız'

09 Ağustos 2022 Salı, 13:31

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin kullanacağı tüm ders kitaplarının illere gönderildiğini söyledi. Özer, "zorunlu bağış"la ilgili şunları söyledi:

"Okullarımızın temizliğinden kırtasiyesine, küçük onarımından donatımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyoruz. Onun için bu sene 'Türkiye'nin eğitim gündeminde şu bağış olayını düşürelim artık' dedik. 'Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş da velileri bağış yapmaya zorluyormuş' gibi algıyı ortadan kaldırmak için 2022-2023 eğitim öğretim yılının hazırlığını çok erken başlattık.

İnşallah nasıl yardımcı kaynak konusunu ülkenin eğitim gündeminden velileri ekstra yük yükleyen uygulamayı gündemden düşürdüysek, işte bu bağış konusu ortadan kaldıracağız. 2022-2023 eğitim öğretim yılında yavrularımıza, çocuklarımıza ulaştıracağımız tüm ders kitapları, tüm illerimize gönderilmiş bulunuyor. Ve inşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibarıyla öğrencilerimizin okuyacağı kitaplar hazır bir şekilde okullarına dağıtılacak artık.

Bu sene Sayın cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bir yenilik daha yapıyoruz. Bu sene 2022-2023 eğitim öğretim yılında sadece ders kitaplarını ücretsiz olarak dağıtmıyoruz. Aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak dağıtacağız. Bugün itibarıyla tüm yardımcı kaynakların basımı da sonlandı. Ve tüm illerimize yolcu edilmeye, gönderilmeye başlandı. Dolayısıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimiz ve tüm velilerimiz için çok daha rahat, konforlu olacak."