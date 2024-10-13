TIR’daki uyuşturucuyu, narkotik köpeği ‘Rita’ buldu

Siirt'te polis ekiplerinin durdurduğu TIR'da narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada 1443 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TIR’daki uyuşturucuyu, narkotik köpeği ‘Rita’ buldu
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DHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 14:30

Siirt’te, durdurulan TIR’da narkotik köpeği ‘Rita’ ile yapılan aramada, 1443 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesi polis uygulama noktasında, M.Y. yönetimindeki TIR’ı durdurdu. TIR’da, narkotik köpeği ‘Rita’ ile yapılan aramada, 1443 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #TIR

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