TIR’daki uyuşturucuyu, narkotik köpeği ‘Rita’ buldu
Siirt'te polis ekiplerinin durdurduğu TIR'da narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada 1443 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Siirt’te, durdurulan TIR’da narkotik köpeği ‘Rita’ ile yapılan aramada, 1443 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesi polis uygulama noktasında, M.Y. yönetimindeki TIR’ı durdurdu. TIR’da, narkotik köpeği ‘Rita’ ile yapılan aramada, 1443 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #TIR
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurtulmuş'a tepki yağıyor: 'Alıştıra alıştıra...'
- Sessizliğini bozdu: Türkiye'ye dönecek mi?
- Bahçeli’nin aracı olduğu karanlık bir plan!
- 'Tehlike büyük, İsrail gelecek' diye...'
- Bir avukat yaralandı, sandalyeler havada uçtu!
- Hazal Kaya: 1 senedir şiddete maruz kalıyorum
- AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem
- 'AKP kural tanımıyor, sistem çöktü'
- Özgür Özel'den flaş 'aday' açıklaması
- Meclis başkanı, kendi kullandığı uçakla Beyrut’a indi