Avcılar’da erkek dehşeti: Eşini silahla vurarak öldürdü
Avcılar’da bir şahıs, 3 çocuğunun annesi olan eşini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak’ta, akşam saatlerinde bir apartmanda ikamet eden 3 çocuk sahibi Vehbi Yıldız, eşi Serap Yıldız’ı henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vurdu.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vehbi Yıldız, polis ekiplerince gözaltına alınırken sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası Serap Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken Serap Yıldız’ın cenazesi savcı ve polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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