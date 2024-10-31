Samsun'da faciadan dönüldü: Yorgun mermi okula isabet etti!
Tekkeköy ilçesinde bulunan Adeka Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan banka yorgun mermi isabet etti. Yorgun merminin nereden geldiğine yönelik inceleme sürüyor.
Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Çay Mahallesi'ndeki Adeka Ortaokulu'nda öğrenciler, bahçede yer alan banklardan birinde mermi çekirdeği bulunduğunu gördü.
Öğrencilerin haber verdiği okul yönetiminin ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, yorgun merminin isabet ettiği bölgede inceleme gerçekleştirdi.
Polis, yorgun merminin nereden geldiğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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