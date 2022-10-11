Samsun'da fuhuş operasyonu: 10 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, hint keneviri ve esrar ele geçirildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçuna yönelik çalışma yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
ARAMALARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Adreslerde arama yapan ekipler, 14 cep telefonu, Hint keneviri ve cam kavanozun içinde 25,45 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli Emniyet'e götürüldü.
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