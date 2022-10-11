Samsun'da fuhuş operasyonu: 10 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, hint keneviri ve esrar ele geçirildi.

AA
11 Ekim 2022 Salı, 12:46
Samsun'da fuhuş operasyonu: 10 zanlı yakalandı
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçuna yönelik çalışma yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

ARAMALARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Adreslerde arama yapan ekipler, 14 cep telefonu, Hint keneviri ve cam kavanozun içinde 25,45 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli Emniyet'e götürüldü.


Samsun fuhuş Operasyon

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