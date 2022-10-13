Samsun'da fuhuş operasyonu: 3 kadın tutuklandı

13 Ekim 2022 Perşembe, 17:03

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’nce ‘fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak' suçlarından önceki sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında kadınların da bulunduğu 10 şüpheli şahsın gözaltına alındığı operasyonda, gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda 1 kök kenevir bitkisi, bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. 5 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4'ü kadın 5 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kadın mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i kadın 2 kişi ise serbest bırakıldı.



