Samsun'da GES projesi tepkilere rağmen faaliyete geçti

Yayınlanma: 21.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.03.2024 - 04:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin (SBB) Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi’nde 850 dönüm araziye kurduğu GES (güneş enerji santralı) projesi köylülerin eylemlerine karşın faaliyete geçti. Belediyeden yapılan açıklamada, “GES güneş enerjisinden yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek. Aralarında hafif raylı sistem tramvaylarında olduğu birçok tesisinin orta düzeyde tükettiği elektrik maliyetlerini büyük oranda düşürecek. Proje, kurum bütçesine yılda yaklaşık 250 milyon TL tasarruf sağlayacak” dendi. Projenin hayvancılık ve tarım yaptıkları mera alanına yapılmasına tepki gösteren çiftçiler daha önce defalarca jandarmayla karşı karşıya kalmışlardı

