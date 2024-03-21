Samsun'da GES projesi tepkilere rağmen faaliyete geçti

Samsun'un Ladik ilçesinde köylünün tepkisine rağmen tarım alanında yapılan Güneş enerji sistemi projesi (GES) faaliyete geçti.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 21.03.2024 - 04:00
Samsun'da GES projesi tepkilere rağmen faaliyete geçti
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Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin (SBB) Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi’nde 850 dönüm araziye kurduğu GES (güneş enerji santralı) projesi köylülerin eylemlerine karşın faaliyete geçti. Belediyeden yapılan açıklamada, “GES güneş enerjisinden yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek. Aralarında hafif raylı sistem tramvaylarında olduğu birçok tesisinin orta düzeyde tükettiği elektrik maliyetlerini büyük oranda düşürecek. Proje, kurum bütçesine yılda yaklaşık 250 milyon TL tasarruf sağlayacak” dendi. Projenin hayvancılık ve tarım yaptıkları mera alanına yapılmasına tepki gösteren çiftçiler daha önce defalarca jandarmayla karşı karşıya kalmışlardı


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