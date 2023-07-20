Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti!
Samsun Vezirköprü'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
Samsun'da Harun Demirel idaresindeki 05 FS 146 plakalı hafif ticari araç, İstanbul Caddesi Vabartum Kavşağı'nda Hüseyin Erdem'in (76) kullandığı 55 PP 239 plakalı otomobille çarpıştı.
Savrulan hafif ticari araç kaldırımdaki beton aydınlatma direğine vurarak durdu. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Hatice Erdem (59) olay yerinde yaşamını yitirdi, hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki Erdal Akbaş ise yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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