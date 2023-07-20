Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti!

Samsun Vezirköprü'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 10:53
Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news

Samsun'da Harun Demirel idaresindeki 05 FS 146 plakalı hafif ticari araç, İstanbul Caddesi Vabartum Kavşağı'nda Hüseyin Erdem'in (76) kullandığı 55 PP 239 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan hafif ticari araç kaldırımdaki beton aydınlatma direğine vurarak durdu. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Hatice Erdem (59) olay yerinde yaşamını yitirdi, hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki Erdal Akbaş ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


araç hafif ticari araç kaza otomobil Samsun sürücü

İlgili Haberler

Bursa'da otomobil inşaat alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da otomobil inşaat alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Pendik'te itfaiye aracı kaza yaptı: Çok sayıda yaralı!

Pendik'te itfaiye aracı kaza yaptı: Çok sayıda yaralı!
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

En Çok Okunan Haberler