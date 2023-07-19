Pendik'te itfaiye aracı kaza yaptı: Çok sayıda yaralı!
Pendik'te yangın ihbarına giden itfaiye aracının kaza yapması sonucu 5 itfaiyeci yaralandı.
İstanbul Pendik'te saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, yangın ihbarına giden itfaiye aracının iddiaya göre lastiği patladı.
Sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralanan 5 itfaiyeci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker’den çarpıcı paylaşım
- Sırbistan'dan Türkiye'ye sert mesajlar
- Fulya Öztürk’ten eleştirilere yanıt
- 400 bin yıllık 'dev' keşif!
- Ahmet Kural dünyaevine girdi! İşte düğünden kareler
- Gizli katılımcı dikkat çekti
- Şimdi satış listesinde!
- İşte faiz, enflasyon ve büyüme anketi
- Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı
- Ligden düşecek takım sayısı belli oldu!