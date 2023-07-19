Pendik'te itfaiye aracı kaza yaptı: Çok sayıda yaralı!

Pendik'te yangın ihbarına giden itfaiye aracının kaza yapması sonucu 5 itfaiyeci yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 19.07.2023 - 13:44
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İstanbul Pendik'te saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, yangın ihbarına giden itfaiye aracının iddiaya göre lastiği patladı.

Sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralanan 5 itfaiyeci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


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