Samsun'da hastane dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

06 Kasım 2022 Pazar, 09:23

Samsun'un Terme ilçesinde Terme'den Samsun yönüne giden Gülşen Ertap yönetimindeki 55 AFB 672 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak karşı şeride geçti. Devrilen otomobil, Fahri Candan yönetimindeki 55 RL 776 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Ziynet Candan'ın hayatını kaybettiğini belirlerdi.

Yakup Candan, Fahri Candan ve Gülşen Ertap ise ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Candan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yakup Candan’ın eşi Ziynet Candan’ı hastaneye götürdüğü, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.