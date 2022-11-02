Şişli'de kayan otomobile müdahale etti, faciayı önledi

İstanbul Şişli’de, yokuş aşağı aniden hareket eden otomobilin direksiyonunu son anda kıran kişi olası bir faciayı engelledi. Otomobil kaldırıma çıkıp aydınlatma direğini devirerek durdu. Otomobili durdurmak için çabalarken sürüklenen kişinin zor anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:05
Şişli'de kayan otomobile müdahale etti, faciayı önledi
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Nişantaşı’nda, 1 Kasım Salı günü saat 13.30 sıralarında işyerine gelen Esra Deniz, çalışır halde bıraktığı otomobili esnaf komşusu Mustafa Suçeşme’den park etmesini istedi. Mustafa Suçeşme kapısını açıp, bineceği sırada otomobil aniden yokuş aşağı hareket etti.

Otomobili durdurmak için büyük çaba harcayan Mustafa Suçeşme, yayaların üstüne giderken direksiyonu son anda kırarak olası bir faciayı engelledi. Otomobil kaldırıma çıkıp aydınlatma direğini devirerek dururdu.

FACİA TEĞET GEÇTİ

Mustafa Suçeşme’nin otomobili durdurmak için çabalaması, insanların üzerine giden otomobilin direksiyonunu son anda kırması ve yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza da hafif yaralanan Mustafa Suçeşme hastaneye götürülürken otomobil çekici ile kaldırıldı.  


Şişli otomobil yokuş

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