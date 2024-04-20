Samsunspor maçı öncesi flaş karar: Adana Demirspor'da Luis Nani gelişmesi
Trendyol Süper Lig'de bu akşam Samsunspor ile karşılaşacak Adana Demirspor'da Luis Nani'nin kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.
Süper Lig'de bu akşam saat 19:00'da Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Adana Demirspor'dan sürpriz bir kadro dışı kararı geldi.
NANI KADRO DIŞI BIRAKILDI
Ajansspor'un haberine göre Adana Demirspor'un Portekizli yıldızı Luis Nani kadro dışı bırakıldı.
Adana Demirspor yönetimi ve teknik ekibinin kararı doğrultusunda Nani'yle ilgili böyle bir karar alındığı vurgulandı.
37 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor'un Samsunspor'la oynayacağı maçın kafilesinde yer almadı.
Sezon başında 1+1 yıllığına transfer edilen Luis Nani, tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 1209 dakika süre aldı ve 4 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.
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