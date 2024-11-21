Samsun'da iki grup arasında silahlı çatışma: Yaralı var!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 14:52

Güncelleme: 21.11.2024 - 14:52

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde 19 Kasım saat 01.00 sıralarında silahlı çatışma yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; T.K. (50) ile oğlu A.K.’nin (20) sahibi olduğu iş yerine, arkadaşı M.K. (50) ve N.A.C.'nin (21) de bulunduğu sırada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İş yerinde oturanlar da saldırıya karşılık verirken, mermilerden biri N.A.C.’nin sağ bacağına isabet etti. Saldırganlar geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yaralanan N.A.C., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, iş yerine 2, otomobile 2, eve 2 ve otobüs durağına 2 merminin isabet ettiğini, çok sayıda da boş kovan olduğunu tespit edildi.

'TRAFİK TARTIŞMASI' İDDİASI

Olayla ilgili, T.K., A.K. ve M.K. gözaltına alınırken, kaçan 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu arada, olayın daha önceden trafikte yaşanan bir tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü.