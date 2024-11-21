Samsun'da iki grup arasında silahlı çatışma: Yaralı var!
Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan 3 şüpheli de aranıyor.
Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde 19 Kasım saat 01.00 sıralarında silahlı çatışma yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; T.K. (50) ile oğlu A.K.’nin (20) sahibi olduğu iş yerine, arkadaşı M.K. (50) ve N.A.C.'nin (21) de bulunduğu sırada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
İş yerinde oturanlar da saldırıya karşılık verirken, mermilerden biri N.A.C.’nin sağ bacağına isabet etti. Saldırganlar geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Yaralanan N.A.C., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, iş yerine 2, otomobile 2, eve 2 ve otobüs durağına 2 merminin isabet ettiğini, çok sayıda da boş kovan olduğunu tespit edildi.
'TRAFİK TARTIŞMASI' İDDİASI
Olayla ilgili, T.K., A.K. ve M.K. gözaltına alınırken, kaçan 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu arada, olayın daha önceden trafikte yaşanan bir tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 3 milletvekilinin istifası istendi!
- 2'si ağır, 3 polis yaralandı!
- Uğur Dündar'ın 'babalık' davasında karar çıktı
- Bahçeli'yle sürpriz görüşme!
- BRICS'e 'ortak ülke' olma davetini kabul etti
- Kadınlara cehennem hazırlayanlar
- Meclis'te arbede
- Türkiye’de ilk kez uygulandı! Hasadı 15 gün sürüyor...
- Cem Garipoğlu soruşturmasında karar!
- Storm Shadow füzesi Rusya'ya ateşlendi!