Tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:33
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde Akpınar Mezarlığı önünde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 KZ 080 plakalı otomobil ile tarım işçilerini taşıyan H.Ç. idaresindeki 60 ABU 692 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada her 2 araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


diyarbakır haberleri

İlgili Haberler

Emekliye ayrılan Diyarbakır Valisi’ne sanayicilerden tepki: ‘Hakkımızı helal etmiyoruz, sizi Allah’a havale ediyoruz’

Emekliye ayrılan Diyarbakır Valisi’ne sanayicilerden tepki: ‘Hakkımızı helal etmiyoruz, sizi Allah’a havale ediyoruz’
Diyarbakır'da iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga!

Diyarbakır'da iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga!
Son Dakika... Özgür Özel'den Diyarbakır yangınına ilişkin açıklama: 'DEDAŞ'ın inanılmaz ihmalleri...'

Son Dakika... Özgür Özel'den Diyarbakır yangınına ilişkin açıklama: 'DEDAŞ'ın inanılmaz ihmalleri...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler