Tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Feci kaza, öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde Akpınar Mezarlığı önünde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 KZ 080 plakalı otomobil ile tarım işçilerini taşıyan H.Ç. idaresindeki 60 ABU 692 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada her 2 araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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