Otomobilleri kundakladılar: Kadın tutuklandı, yeğeni gözaltında

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:23

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:23

Olay, 14 Haziran Cuma günü gece saat 01.00’dan sonra merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Çapraz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.A. isimli kadın ile yeğeni olan yaşı küçük H.A. sokak üzerinde park halinde bulunan Yaşar Soydan’a ait 42 ADU 482 ile 06 CDM 259 plakalı otomobillere yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

Araçların alev topuna dönmesinin ardından şahıslar sokaktan kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçlardaki yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen A.A. ile yeğeni H.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

A.A. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken H.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.