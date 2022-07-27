Samsun’da ilginç olay: Bahçede bulduğu el bombasını kaldırıma bıraktı
Samsun’un Bafra ilçesinde bahçeye bırakılmış bir el bombası bulundu. Bulunan el bombası Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi tarafından etkisiz hale getirildi.
Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Demet Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yurttaş, evinin bahçesinde el bombası buldu. Bombayı eline alıp yol kenarında bulunan kaldırıma bıraktıktan sonra polisi aradı.
Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaldırımda bulunan bomba, otomobil lastiği ile kapatıldı. Polis ekipleri sokağa bağlayan yolları kapattı.
Araçtan sürekli anons yapılarak cevrede bulunan yurttaşlar uyarıldı. Samsun’dan olay yerine çağrılan bomba ekipleri yaptıkları inceleme sonunda kaldırımda bulunan el bombasını etkisiz hale getirdi.
İhbarı yapan şahıs bilgi amaçlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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