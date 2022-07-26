Kars'ta bir şirket çalışanı mayın temizliği yaparken yaşanan patlamada yaralandı
Türkiye-Ermenistan sınırındaki mayınların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinin Türkiye-Ermenistan sınırındaki mayınlı sahada, mayın temizliği yapan bir şirkette görevli yabancı uyruklu P.A'nın arazide çıkardığı bir mayın infilak etti.
P.A'nın yaralandığı patlama sebebiyle bölgeye Arpaçay Doğruyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde elinden yaralandığı anlaşılan P. A, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'da bir hastaneye sevk edildi.
Bu kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Fotoğraf: Arşiv
Video Haberler
- İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi
- '2 yumurta kırıp yemek' artık lüks
- Şanlıurfa'da korkunç kaza
- Nazan Öncel'den konut fiyatlarına tepki
- Metrobüste tekme tokat dayak
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- Burundan aşılama mı geliyor?
- Kırtasiyeciler 'delgeç' yüzünden çatışmış!
- Erdoğan’dan gazeteciye 'fiyat sorma' çıkışı
- Kamyonun arkasında yapılan tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- Ürküten görüntü: Elde kılıç, masada silah
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Cem Küçük için karar verildi
- Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
- Duvardaki yazılar dikkat çekti