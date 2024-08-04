Çaykur Rizespor, Samsunspor'u tek golle geçti!

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 20:53
Çaykur Rizespor, Samsunspor'u tek golle geçti!
Abone Ol google-news

Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

Sezon hazırlıklarını Samsun'da sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ile Çaykur Rizespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

TEK GOL MİNCHEV'DEN

Samsunspor Futbol Akademi Tesisleri’nde yapılan maçta Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada penaltıdan Minchev kaydetti.

Kırmızı-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.


samsunspor haberleri çaykur rizespor haberleri Martin Minchev haberleri hazırlık maçı haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyeti Avrupa basınında: 'Immobile rüya gibi başladı'

Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyeti Avrupa basınında: 'Immobile rüya gibi başladı'
Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Son şampiyonu sahadan sildi'

Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Son şampiyonu sahadan sildi'
Svensson: 'Galatasaray büyük ama Beşiktaş en büyük'

Svensson: 'Galatasaray büyük ama Beşiktaş en büyük'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler