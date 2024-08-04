Çaykur Rizespor, Samsunspor'u tek golle geçti!
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.
Sezon hazırlıklarını Samsun'da sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ile Çaykur Rizespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
TEK GOL MİNCHEV'DEN
Samsunspor Futbol Akademi Tesisleri’nde yapılan maçta Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada penaltıdan Minchev kaydetti.
Kırmızı-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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