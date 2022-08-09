Samsun'da inşaattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı

Samsun'da çalıştığı inşaattan düşen kalıp ustası ölümden dönerek hastanelik oldu.

İHA
09 Ağustos 2022 Salı, 16:53
Samsun'da inşaattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı
Abone Ol google-news

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde 51 yaşındaki kalıp ustası Z.T. malzeme çekerken bastığı tahta kayınca yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan Z.T., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 



Samsun inşaat

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler