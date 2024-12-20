Samsun'da iş cinayeti... Çalıştığı inşaattan düşerek can verdi!

Çarşamba ilçesindeki bir inşaatta çalışan 32 yaşındaki Zafer Sağın adlı işçi, ikinci kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sağın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da iş cinayeti... Çalıştığı inşaattan düşerek can verdi!
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İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 16:23

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Zafer Sağın (32) dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü.

Ağır yaralanan Sağın, Çarşamba Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Memleketi Van'ın Erciş ilçesi olduğu öğrenilen Zafer Sağın, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #inşaat #İşçi #Samsun #iş cinayeti

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