'Fıtrat'çı Hattat'ın ocağında yine iş kazası!

Bartın'ın Amasra ilçesinde Hema Enerji'ye ait maden ocağında vagonların arasına sıkışan işçi Ferdi Özgün (33) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:20
'Fıtrat'çı Hattat'ın ocağında yine iş kazası!
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Olay, 26 Aralık'ta, merkeze bağlı Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyündeki Hema Enerji şirketine ait maden ocağında meydana geldi. Saat 16.00- 24.00 vardiyasında eksi 500 kotunda çalışan Ferdi Özgün, kömür galerisine mekanize direkler taşındığı sırada vagonların arasına sıkıştı.

Mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgün, buradan da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ferdi Özgün, hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

İş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Amasra'daki iş cinayeti, akıllara HEMA'nın patronu Mehmet Hattat'ın yine aynı ocakta 2014 meydana gelen ve bir Çinli işçinin hayatını kaybettiği kaza sonrası sarfettiği sözleri getirdi.  Hattat olaya çok üzüldüğünü söyleyerek, "Maalesef böyle bir kaza yaşandı. Sayın reis-i cumhurumuzun söylediği gibi bu işin fıtratında kaza var" diye konuşmuştu. 

 

 


Amasra HEMA Enerji Mehmet Hattat iş cinayeti

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