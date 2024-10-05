Samsun'da iş makinesinin çarptığı kişi ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi, ağır yaralandı. Sürücü hakkında, yetersiz ehliyetle iş makinesi kullandığı gerekçesiyle 6 bin 440 lira cezai işlem uygulandı.

Samsun'da iş makinesinin çarptığı kişi ağır yaralandı
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AA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 15:38

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) ait, Z.K. (40) idaresindeki iş makinesi, Kızılırmak Mahallesi Mehmet Akif Sokak'ta çalışma sırasında geri manevra yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Ö'ye (57) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın, kolunun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan Ali Ö, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Öte yandan sürücü hakkında, yetersiz ehliyetle iş makinesi kullandığı gerekçesiyle 6 bin 440 lira cezai işlem uygulandı.


Etiketler: #Samsun Büyükşehir Belediyesi #Samsun

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