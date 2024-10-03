Samsun’da 14 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Samsun’un Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde 14’er yıl hapis cezası bulunan 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Samsun’da 14 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 17:46

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde 'hırsızlık' suçundan 14 yıl 2 ay 14 gün hapis cezası ile aranan M.E. (31) Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs cezaevine teslim edildi. Salıpazarı ilçesinde "firar ve uyuşturucu" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.H. (27) Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 gram kubar esrar, 4 adet sentetik ecza hapı, ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

B.H. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Samsun #hapis #Hapis Cezası

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