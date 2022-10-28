Samsun'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

28 Ekim 2022 Cuma, 10:23

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan baskında Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Irak uyruklu 1 şüpheli ise yurt dışına çıkmak üzere olduğu sırada Şırnak’ta Habur Sınır Kapısı'nda yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1020 Euro, 807 dolar ve 545 bin TL ile dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.