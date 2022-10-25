Adıyaman’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

Adıyaman’da polisin IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

DHA
25 Ekim 2022 Salı, 17:11
Adıyaman’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin baskın yaptığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.


adıyaman IŞİD Operasyon

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