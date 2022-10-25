Adıyaman’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
Adıyaman’da polisin IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerin baskın yaptığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.
Suç unsurlarına el koyan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.
Video Haberler
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da derin çatlak
- Okul önünde çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
- Doğrudan gol oldu!
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı
- 'Mesaj' bahanesi ile çocuğu dakikalarca darbettiler
- TOGG açılış törenine katılacak mı?
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi
- 20 saniyede her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
- Erdoğan'a 'Soylu' sürprizi
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu