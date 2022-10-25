Adıyaman’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

25 Ekim 2022 Salı, 17:11

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin baskın yaptığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.