Samsun'da IŞİD operasyonu: 8 zanlı yakalandı

Samsun'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

AA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:22
Samsun'da IŞİD operasyonu: 8 zanlı yakalandı
Abone Ol google-news

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1'i Suriye uyruklu, 7'si Irak uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, zanlılara ait dijital materyallere el konuldu.


Operasyon IŞİD Samsun

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler