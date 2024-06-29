Samsun'da jandarma ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girenleri suçüstü yakaladı

Samsun'da jandarma ekipleri, ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girenleri suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 22:06
Samsun'da jandarma ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girenleri suçüstü yakaladı
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Edinilen bilgiye göre, Alaçam ilçesinde bugün yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu E-Sınav Merkezinde elektronik haberleşme cihazı kullanmak suretiyle kopya çekileceği ile ilgili bilgiye ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde sınav çıkışı S.M., N.K., V.K., T.A. ve M.K. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 3 adet kamera, 3 adet kulaklık, 5 adet alıcı-verici ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Sınav merkezinin yaklaşık 200 metre ilerisinde sistem üzerinden kopya veren ve şahısların üzerine sistemi kuran Ş.Ü. isimli şahıs da yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


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