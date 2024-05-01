Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu: Üstünden evinin krokisi de çıktı

Zonguldak'ta Serdar E. (24), takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Rabia S.'nin (23) sevgilisi Batuhan Y.'nin (24) otomobilinin motor kısmının altına bomba düzeneği koydu. Sanayi sitesinde bulunan bomba düzeneği, fünyeyle patlatılırken, gözaltına alınıp suçlamaları reddeden Serdar E. ise adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 15:16
Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu: Üstünden evinin krokisi de çıktı
Abone Ol google-news

Olay, dün akşam saatlerinde, Ereğli ilçesinde Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Batuhan Y.'nin babası, oğluna ait otomobilin altından yağ akıttığını görünce sanayi sitesindeki ustasına götürdü. 

Motor ustası, aracın alt kısmını incelediğinde bomba düzeneği gördü. Durum, polise haber verildi. Olay Yeri İnceleme, Terörle Mücadele ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, otomobilde inceleme yaptı. 

Daha sonra olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Bomba, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

MOTOR ISININCA PATLAMASI HEDEFLENMİŞ

Yapılan incelemede, bomba düzeneğinin torpil diye tabir edilen patlayıcıların ilaç kutusuyla sabitlenerek motorun alt kısmına koyulduğu görüldü. Motorun çalıştıktan sonra ısınmasıyla torpillerin patlaması sonucu otomobile zarar vermesinin hedeflendiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Batuhan Y.'nin ve sevgilisi Rabia S.'nin ifadesi alındı.

EVİNİN KROKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Rabia S., ifadesinde eski sevgilisi Serdar E.'nin kendisini takıntı haline getirdiğini ve sevgilisi Batuhan Y.'yi de sık sık tehdit ettiğini söyledi. İfadeler doğrultusunda ekipler, bomba düzeneğini otomobilin altına Serdar E.'nin koyduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Serdar E.'nin üst aramasında da Rabia S.'nin yaşadığı evin krokisi ele geçirildi. 

İfadesinde suçlamaları reddeden Serdar E., emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.


zonguldak haberleri Bomba haberleri erkek dehşeti haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... Taksim bombacısı Ahlam Albashır için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası

Son dakika... Taksim bombacısı Ahlam Albashır için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
Danimarka’da bomba ihbarı: Havalimanı boşaltıldı

Danimarka’da bomba ihbarı: Havalimanı boşaltıldı
Paris'te alarm: İran Büyükelçiliği'nde 'canlı bomba' tehdidi!

Paris'te alarm: İran Büyükelçiliği'nde 'canlı bomba' tehdidi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'ihanet' yanıtı: Camianın gönlünü kıramam

Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'ihanet' yanıtı: Camianın gönlünü kıramam
Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Erdoğan ve Özel'in nerede görüşecekleri belli oldu

Erdoğan ve Özel'in nerede görüşecekleri belli oldu
Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2024 altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2024 altın fiyatları…
CHP'den Taksim açıklaması: 'Biz Taksim’den vazgeçmiyoruz…'

CHP'den Taksim açıklaması: 'Biz Taksim’den vazgeçmiyoruz…'
Japon moda tasarımcısı Katsura hayatını kaybetti

Japon moda tasarımcısı Katsura hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta 2 asker şehit oldu!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta 2 asker şehit oldu!
Seda Sayan’ın favori gelin adayı Solmaz Çiros değişimiyle şaşırttı!

Seda Sayan’ın favori gelin adayı Solmaz Çiros değişimiyle şaşırttı!