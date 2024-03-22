Samsun'da kayınbiraderini öldüren kadın hakkında karar verildi!

Bafra'da kayınbiraderini tabancayla ateş ederek öldüren kadına mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezası verildi.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:38
Abone Ol google-news

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Sedde Yolu üzerinde 4 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen olayda, 55 ALF 980 plakalı otomobilin önünde Murat Bakar (33) silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Jandarmanın soruşturması neticesinde olayın faili olarak Murat Bakar’ın kardeşinin eşi Şehri Bakar (22) gözaltına alınarak tutuklandı. Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Şehri Bakar’a 25 yıl hapis cezası verildi.

Şehri Bakar’ın eşinin de cezaevinde olduğu öğrenildi.


hapis haberleri otomobil haberleri Samsun haberleri Soruşturma haberleri kayınbirader haberleri

İlgili Haberler

Gaziantep'te katliam: Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürdü, intihar etti

Gaziantep'te katliam: Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürdü, intihar etti
Kayınbirader cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı

Kayınbirader cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Kayınbirader dehşeti: Eşiyle boşanma aşamasındaydı, silahla öldürüldü

Kayınbirader dehşeti: Eşiyle boşanma aşamasındaydı, silahla öldürüldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Herkes malvarlığını merak ediyordu: Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu

Herkes malvarlığını merak ediyordu: Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu
Facebook hesap silme – Adım adım rehber

Facebook hesap silme – Adım adım rehber
Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan’ın şüpheli ölümünde dört yıl sonra yeni gelişme: 'İntihar değil cinayet'

Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan’ın şüpheli ölümünde dört yıl sonra yeni gelişme: 'İntihar değil cinayet'
Kayseri’de eşini bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi: ‘Beni de kendini de yaktı’

Kayseri’de eşini bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi: ‘Beni de kendini de yaktı’
Kıl dönmesini almaya çalıştı: Beyin ölümü gerçekleşti

Kıl dönmesini almaya çalıştı: Beyin ölümü gerçekleşti
Peaky Blinders filmi geliyor! Beklenen isim olacak mı?

Peaky Blinders filmi geliyor! Beklenen isim olacak mı?
Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu