Samsun'da kayınbiraderini öldüren kadın hakkında karar verildi!
Bafra'da kayınbiraderini tabancayla ateş ederek öldüren kadına mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezası verildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Sedde Yolu üzerinde 4 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen olayda, 55 ALF 980 plakalı otomobilin önünde Murat Bakar (33) silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Jandarmanın soruşturması neticesinde olayın faili olarak Murat Bakar’ın kardeşinin eşi Şehri Bakar (22) gözaltına alınarak tutuklandı. Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Şehri Bakar’a 25 yıl hapis cezası verildi.
Şehri Bakar’ın eşinin de cezaevinde olduğu öğrenildi.
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