Pablo Escobar'ın eski sevgilisinden çarpıcı itiraflar: 'İşkence görmemek için intihar etmeyi düşündük...'

Yayınlanma: 28.07.2024 - 12:48

Güncelleme: 28.07.2024 - 12:50

Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu ve bir zamanlar Kolombiya'daki Medellin kartelinin lideri Pablo Escobar'ın eski sevgilisi, Escobar'ın ölümünden otuz yılı aşkın bir süre sonra, ilişkileri boyunca birlikte geçirdikleri dönemi anlattı.

Oyunculuğa yönelen bir gazeteci olan Virginia Vallejo, Escobar'ı “kısa boylu, tombul ve itici” olarak tanımlarken, onun “aşırı özgüvenini” karşı konulmaz bulduğunu itiraf etti.

Escobar'ın “sadakatsizliğini” de ima ederek bir dizi sevgilisi olduğunu öne süren Vallejo, Aralık 1993'te Escobar ile yaşadığı çalkantılı aşk ilişkisini anlattı ve bunu “vahşi bir durum” olarak nitelendirdi.

Vallejo, “Ona aşık oldum, çünkü önce o bana aşık oldu. Aksi takdirde alt sınıftan bir adamla ilişkim olmazdı. Kısa boylu, tombul ve iticiydi ama kendine olan aşırı güveni beni kazandı. Ayrıca, onun bir suçlu olduğunu fark ettim” ifadelerini kullandı.

“VAHŞİ AYGIRI (ESCOBAR) KONTROL ETMEYE ÇALIŞTIM”

Escobar'la tanıştığında bir televizyon oyuncusu olan Vallejo, ilişkilerinin o kadar samimi olduğunu iddia ediyor ki Escobar'ın sırlarını herkesten önce öğrenmiş. İlişkileri beş yıl sürmüş ve bu süre zarfında onun “vahşi aygırını kontrol etmeye” çalışmış.

Escobar'ın “hırslı” biri olduğunu anlatan Vallejo, “Escobar, Kolombiya'nın en zengin adamı olmak istiyordu. Eğer 30 yaşına geldiğinde bir milyon doları olmazsa, kafasına bir kurşun sıkarak kendini öldüreceğini söylüyordu” dedi.

İlişkileri boyunca Escobar'ın hayatını yönlendirmeye çalıştığını iddia eden Vallejo, “birbirlerini çok sevdiklerini ve hatta birlikte ölmeyi bile düşündüklerini” ileri sürdü.

İLİŞKİDE BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Vallejo, “Kırsal kesimde saklandığımız küçük bir evdeydik ve ikimiz de ordu ya da gizli polis tarafından kuşatılırsak, yakalandıktan sonra işkence görmemek için kendimizi öldüreceğimizi düşünüyorduk” diye konuştu.

Bugün onu bir “katil” olarak hatırlayan Vallejo, “ilişkideki bardağı taşıran son damlanın, Escobar'ın birinden kendisine nasıl bomba yapılacağını öğretmesini istemesi olduğunu” ifade etti.

Vallejo, her şeyi anlattığı kitabı “Loving Pablo, Hating Escobar” sadece en çok satanlar listesine girmekle kalmadı, aynı zamanda Penelope Cruz'un onu canlandırdığı “Loving Pablo” adlı beyaz perde uyarlamasına da ilham verdi.

Dünyanın en azılı uyuşturucu baronu olan Escobar'ın, 2 Aralık 1993'te Kolombiya Ulusal Polisi tarafından Medellin'de öldürüldüğü biliniyor.