'Hiçbir erkekle beraber olamayacağım' demişti, Britney Spears eski sevgilisiyle görüntülendi

Yayınlanma: 01.08.2024 - 13:25

Güncelleme: 01.08.2024 - 13:25

Britney Spears, eski erkek arkadaşı Paul Richard Soliz ile Malibu'daki lüks restoranda görüldü. 42 yaşındaki pop yıldızının eski sevgilisiyle buluşmasından kısa bir süre önce ayrıldığını ilan etmişti.

Britney Spears, Paul Richard Soliz'den ayrıldığını açıklarken, "Yaşadığım sürece asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım" ifadesini kullanmıştı. Şimdi, Soliz ile yeniden birlikte görüntülenmesi, barıştıkları şeklinde yorumlandı.

Kalabalık bir grupla restorandan ayrıldığı görülen Britney Spears'ın yakın koruması da bir an olsun şarkıcının yanından ayrılmadı.

Restorandan ayrılırken Britney Spears'ın otomobilini Paul Richard Soliz kullandı, Spears da yolcu koltuğuna oturdu.



İlk olarak Paul Richard Soliz, şarkıcının ekibinde temizlikçi veya tamirci olarak görülmüş ancak daha sonra sevgilisi olduğu anlaşılmıştı.

Britney Spears ayrılık sonrası bir paylaşımında Paul Richard Soliz'i paparazzilerle çalışmakla suçlamıştı.

Paul Richard Soliz hakkındaki bilgiler şimdilik sınırlı. Mayıs ayında Daily Mail Gazetesi, Soliz'in en az 9 çocuk babası olduğunu ve nafaka için annelerinin yanı sıra Los Angeles Çocuk Nafaka Hizmetleri Departmanı tarafından takip edildiğini ortaya çıkarmıştı.



36 yaşındaki Nicole Mancilla, Paul Richard Soliz'in kendisini Britney Spears ile aldattığını, kendisinin 5 çocuğunun ve başka kadınlardan olan diğer çocuklarının nafakalarını ödemediğini söylemişti.

Nicole Mancilla, "O evliydi ve şimdi çocuklarını reddediyor. Britney Spears için çocuklarını ihmal ediyor" demişti.