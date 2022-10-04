Samsun'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 94 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı uyuşturucu satıcılarına yönelik, "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında Samsun'da 94 sokak satıcısı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 7 aydır çalışma yürüttü.
Haklarında gözaltı kararı verilen 92 zanlının yakalanması için kent genelinde belirlenen 94 adrese özel harekat destekli 162 ekip, 5 narkotik köpeği ve 2 İHA ile operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 2 kilo 649 gram metamfetamin, 573,9 gram sentetik uyuşturucu, 840,45 gram esrar, 601 ekstazi, 34 bin 966 sentetik ecza hapı, 39,42 kokain, 16 kök kenevir, 12 hassas terazi, 61 uyuşturucu içme aparatı, 3 esrarlı sigara, 21 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 83 tabanca fişeği ve kartuş ele geçirdi.
Operasyonda adreslerde bulunan 94 şüpheli gözaltına alındı.
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