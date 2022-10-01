İstanbul'a uyuşturucu getirdiği bilgisiyle harekete geçtiler: Gözaltına alınan şahıs tutuklandı
İstanbul Beylikdüzü'nde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda 66 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.N.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.N.A'nın kente uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 ay süren istihbarat çalışması ve fiziki takibin ardından şüphelinin uyuşturucuyu, ikamet adresi haricinde Beylikdüzü ilçesinde kiraladığı bir dairede depoladığı tespit edildi.
Eve narkotik köpekler de kullanılarak düzenlenen operasyonda, 66 kilo skunk, 20 gram kokain, 1 press makinesi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.N.A, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.
İlgili Haberler
- Gençlik ve Spor Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadeledeki payı dörtte bir oranında azalttı
- İstanbul Havalimanı’nda arka arkaya uyuşturucu operasyonları
- CHP'li Başarır'dan RTÜK'e sert tepki: 'Uyuşturucu baronlarıyla resim veren bir İçişleri Bakanı’nı görevden alsanız daha iyi bir iş yapmaz mısınız?'
-
Video Haberler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü sunucu canına kıydı
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- Orhan Gencebay: Aleyna'ya ödül vereceğimi bilmiyordum
- Kritik eşiğin altını gördü!
- İYİ Parti'den kurultay kararı
- 'Kara kara düşünüyorlar'
- MHP'de istifa depremi
- Seçim öncesi 'kaos' uyarısı
- 'Şehit üzerinden kumpas kuruyorlar'
- Erdoğan'ın Selvi'ye yönelik 'talimat'ını ti'ye aldı