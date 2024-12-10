Samsun'da lokomotifte korkutan yangın!

İlkadım ilçesinde kullanılmayan lokomotifte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sigara izmaritinden çıktığı belirlenen olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da lokomotifte korkutan yangın!
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AA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 15:56

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi Fuar Caddesi gar karşısındaki Muzaffer Önder Parkı içinde sergilenen lokomotifte yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının sigara izmaritinden çıktığı belirlendi.

Olaya ilişkin çalışma yürüten İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliler E.G. (17), S.T. (17) ve S.G.'yi (17) yakaladı.

Lise öğrencisi olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için Çocuk Şubesi'ne teslim edildi.


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