Samsun'da mermer ocağındaki kazada bir işçinin ölümüyle ilgili iki kişi tutuklandı
Samsun'un Havza ilçesinde mermer ocağında yaşanan kazada 26 yaşındaki işçi Nebi Cengiz'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Samsun'un Havza ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ocağında dün, işçilerden Nebi Cengiz'in (26) üzerine mermer kaldırma platformunun düşmesi sonucu ölmesi nedeniyle gözaltına alınan mermer ocağının işletmecisi Murat Ş. ile çalışan Necmi A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.
Hayatını kaybeden işçi Nebi Cengiz'in cenazesi ise Kevser Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Cengiz'in yakınları ile ilçe protokolü ve yurttaşlar katıldı.
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