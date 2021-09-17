Aliağa'daki iş cinayetlerine protesto: "Hesap sormayanlar da suçludur"

17 Eylül 2021 Cuma, 12:31

İzmir'de Aliağa Demokrasi Platformu, Aliağa Gemi Söküm tesislerinde yaşanan iş cinayetleriyle ilgili eylem ve açıklama yaptı.

Demokrasi Meydanı'nda yapılan açıklamada konuşan DİSK/ Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kamber Saygılı, Aliağa Gemi Söküm tesislerinde iki işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, iktidarın 'fıtrat' diye tanımladığı iş cinayetlerine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

FITRAT DEĞİL, DÜPEDÜZ CİNAYET!

İş cinayetlerinin 'fıtrat' olarak değerlendirilmesinin vahşi kapitalizmi ve savunucularını cesaretlendirdiğini vurgulayan Saygılı, Türkiye'nin iş cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada olduğuna, iş cinayetlerinin patronların kar hırsı nedeniyle yaşandığına dikkat çekti.

"AŞ, İŞ VE YAŞAM HAKKIMIZI KORUYACAĞIZ"

Saygılı konuşmasında, "İş cinayetleri, sorumsuzluk, görevi ihmal gibi nedenlerle o kadar çok insanın yaşamı çalınıyor ki yüreklerimiz nasır bağlıyor; 'unutursak yüreğimiz kurusun' dediğimiz yüreklerimiz. Hangisini sayalım; Soma’da, Çorlu'da, Hendek'te, Ostim'de, Karadon'da, Kozlu'da, Ermenek'te ve daha birçok yerde ihmal ve sorumsuzluk cinayetleri. Yaşadığımız tüm bu olumsuzluklara rağmen yurdun değişik yerlerindeki duyarlı insanlar gibi Aliağa'dan haykırıyoruz aş, iş ve yaşam hakkımızı koruyacağız." dedi.

"ADALET AÇISINDAN ENDİŞELİYİZ"

Tüm katliam gibi iş cinayetlerine rağmen adaletli bir hukuk sistemi olmadığına da vurgu yapan Saygılı, "On yıllardır yaşadığımız, gördüğümüz, okuduğumuz örnekler var, yönetenlere, hatta onların piyonlarına bir şey olmadığı, cezasızlığın kural olduğu yönünde. Ama biz emekçiler bu aymazlığın takipçisi olacağımızı belirterek tüm sorumluları göreve davet ediyoruz. Adalet açısından endişeliyiz, tanık olduklarımız nedeniyle öfkeliyiz" şeklinde konuştu.

"ÖNLEM ALMAYAN VE HESAP SORMAYANLAR DA SUÇ ORTAĞI"

Ağustos ayında 174, bu yıl içinde de 1496 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini belirten Saygılı, iş cinayetlerine neden olan patronların aynı işi yapmaya devam etmesine tepki gösterdi. Saygılı, "İşte tam da bu nedenle bakanlıklardan, işyerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu olanlara kadar her aşamada bulunanlar görev ve yetki durumu oranında suçludur, suç ortağıdır" dedi.

"PATRON KAZANSIN, OY DEVŞİRSİN"

Limter-İş Genel Başkanı Saygılı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zonguldak'ta 30 madencinin ölümünü 'güzel öldüler' diye tanımlayan, Soma'da 301 kişinin ölümünü 'fıtrat' olarak açıklayan, bu konudaki tüm uyarıları sermaye düşmanlığı, iktidar karşıtlığı olarak suçlayan zihniyetin bize reva gördüğü şey; üretim/para/iktidar karşılığında ölümdür. Yoksa bir bakanın 'Türkiye'nin en güvenli ocağı' dediği yerde 6 ay geçmeden 301 işçinin ölmesi nasıl açıklanabilir? Patron kazansın, çıkardığı kömürü devlete satsın, iktidar yoksullara dağıtarak oy devşirsin".

'BİRLİKTE MÜCADELE' VURGUSU

"Çevre katliamlarını, orman yangınlarını, insan ölümlerini istatistik verilere indirgeyen ve duyarlılığı körelten kapitalist düzene karşı emekçi sınıfların demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet talepleriyle buluşturmak gerektiğine" dikkat çeken Saygılı, iş cinayetlerine karşı birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.



