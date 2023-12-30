Samsun'da 'mesaj' cinayeti... Zanlı gözaltına alındı!
Salıpazarı ilçesinde S.K., tabancayla, bir ay önce kızına mesaj attığı için kendisini döven Fikret Şahinal’ı yaraladı, kuzeni Volkan Şahinal’ı ise öldürdü.
Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Bereket Mahallesi’nde S.K. adlı kişi, bir ay önce Fikret Şahinal'ın kızına mesaj attı. Durumu öğrenen Şahinal ve kuzeni Volkan Şahinal, S.K.'yi dövdü.
Dün akşam da S.K., Volkan Şahinal'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna giderek üzerinde bulunan tabancayla ateş etti. Volkan Şahinal'ı yaralayan S.K., ardından yaklaşık 200 metre mesafede sokakta gördüğü Fikret Şahinal'a da ateş edip kaçtı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI!
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Volkan Şahinal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi
- Uzman isimden ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir'
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- Maça çıkmayacaklar...
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- 2. Sayfa programı bitti: Müge ve Gülşen ikilisi ayrıldı
- '2. Sayfa' bitti, İrem Derici'nin paylaşımı gündem oldu
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- Kara ile teması olmayan tek deniz