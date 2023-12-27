Kafede 'yüksek ses' cinayeti: Olay anı kamerada!
Tekirdağ'da bir kafeteryada yüksek sesle konuşma nedeniyle 2 müşteri arasında çıkan kavgada Rıdvan Ersoy (58), Gökay Kazan'ı (24) tabanca ile vurarak öldürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, gece saatlerinde bir kafeteryada müşteri olarak bulunan Rıdvan Ersoy ile Gökay Kazan arasında iddiaya göre; yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı.
ÇÖP KOVASIYLA BAŞINA VURDU
Tartışma sırasında Ersoy, belindeki tabancası çıkarırken Kazan da eline geçirdiği çöp kovasıyla başına vurdu. Kafeteryadaki bir kişi araya girip, kavgaya önlemeye çalışırken, diğer müşteriler panik halinde kaçtı.
KURTARILAMADI
İkili arasındaki kavga sırasında Ersoy'un ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun beline isabet ettiği Gökay Kazan, yere yığıldı.
Ersoy, yanındaki arkadaşı M.K. ile kafeteryadan ayrıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçede araç lastik satışı yapan Kazan, Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Kavga ile cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, inşaat malzemeleri satan Rıdvan Ersoy, olayda kullandığı tabanca ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.
M.K. de Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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