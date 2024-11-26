Samsun'da zihinsel engelli kıza taciz: 62 yaşındaki erkek tutuklandı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 13:55

Güncelleme: 26.11.2024 - 13:58

Edinilen bilgiye göre, Samsun İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde yüzde 50 zihinsel engelli R.T. (22), aynı mahallede ikamet eden R.G.’nin (62) kendisini öptüğünü iddia etti.

R.T.’nin boynunda kızarıklık tespit edildi. Olayla ilgili R.G. İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

62 yaşındaki erkek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

TUTUKLANDI

Samsun Adliyesine sevk edilen R.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.