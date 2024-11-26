Samsun'da zihinsel engelli kıza taciz: 62 yaşındaki erkek tutuklandı
Samsun’da yüzde 50 zihinsel engelli 22 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 62 yaşındaki erkek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde yüzde 50 zihinsel engelli R.T. (22), aynı mahallede ikamet eden R.G.’nin (62) kendisini öptüğünü iddia etti.
R.T.’nin boynunda kızarıklık tespit edildi. Olayla ilgili R.G. İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
62 yaşındaki erkek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
TUTUKLANDI
Samsun Adliyesine sevk edilen R.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Etiketler: #taciz #çocuğa taciz #Samsun
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