Samsun'da 'müstehcenlik' operasyonu: 3 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun’da siber polisi tarafından düzenlenen 'müstehcenlik' operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:34
Samsun'da 'müstehcenlik' operasyonu: 3 tutuklama, 1 adli kontrol
Abone Ol google-news

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Y.’nin (27) kız çocuklarından şantaj ve tehditle resim aldığı, H.F.’nin (53) müstehcen görüntü paylaştığı, B.U.’nin (54) sosyal medyadan bulduğu çocuklara resim attığı ve M.E.A.’nın (24) ise müstehcen resim alışverişi yaptığını tespit etti.

Siber polisinin takibi sonucu yakalanan 4 kişi gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.Y., H.F. ve M.E.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, B.U. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun haberleri müstehcen haberleri müstehcen görüntü haberleri CEZAevi haberleri

İlgili Haberler

Müstehcen yayın yapan kadın serbest bırakıldı

Müstehcen yayın yapan kadın serbest bırakıldı
Bir ‘müstehcen yayın’ gözaltısı daha!

Bir ‘müstehcen yayın’ gözaltısı daha!
İstanbul merkezli 'müstehcen içerikli parti' operasyonu: 19 kişiye gözaltı

İstanbul merkezli 'müstehcen içerikli parti' operasyonu: 19 kişiye gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yurttaştan Akşener’e ‘aday’ tepkisi: ‘Sırf bu yüzden oy vermeyeceğim size’

Yurttaştan Akşener’e ‘aday’ tepkisi: ‘Sırf bu yüzden oy vermeyeceğim size’
Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’

Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’
Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için 'deprem' uyarısı: 'Midemiz korkudan ağzımızda...'

Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için 'deprem' uyarısı: 'Midemiz korkudan ağzımızda...'
Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi

Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi
Son Dakika... CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması: 'Tek bir yurttaşımız dahi...'

Son Dakika... CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması: 'Tek bir yurttaşımız dahi...'
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
MHP-AKP seçim kavgası mı: Seçime giderken AKP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu

MHP-AKP seçim kavgası mı: Seçime giderken AKP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!