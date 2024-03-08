Samsun'da 'müstehcenlik' operasyonu: 3 tutuklama, 1 adli kontrol

Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:34

Güncelleme: 08.03.2024 - 16:34

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Y.’nin (27) kız çocuklarından şantaj ve tehditle resim aldığı, H.F.’nin (53) müstehcen görüntü paylaştığı, B.U.’nin (54) sosyal medyadan bulduğu çocuklara resim attığı ve M.E.A.’nın (24) ise müstehcen resim alışverişi yaptığını tespit etti.

Siber polisinin takibi sonucu yakalanan 4 kişi gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.Y., H.F. ve M.E.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, B.U. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.