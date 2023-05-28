Samsun’da müzisyen maganda kurşunuyla yaralandı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 09:48

Güncelleme: 28.05.2023 - 10:32

Samsun'un Çarşamba ilçesi Demiraslan Mahallesi’nde iddiaya göre kına gecesine piyanist olarak gelen müzisyen Kenan Kurnaz, görevini yerine getirdiği sırada S.Y. isimli bir kişinin tabancayla rastgele ateş açtığı sırada bir merminin hedefi oldu.

Kurnaz’ın sol bacağından girip çıkan mermi sağ ayağında kaldı. Yaralanan müzisyen olay yerine gelen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

S.Y. ise Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.