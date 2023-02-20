Akılalmaz görüntüler... 'Maganda gelin' yakalandı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:22

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 17:01

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Yolu’nda meydana geldi. Seyir halindeki düğün konvoyunda aracın açılır tavanından çıkan gelin kurusıkı olup olmadığı bilinmeyen bir tabanca ile havaya ateş etti. O anlar trafikteki vatandaşların tepkisini çekerken, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

O görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maganda gelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ateş eden gelinin E.P., araç sürücüsünün ise M.A. olduğunu belirlendi. Ekiplerce işlem yapılmak üzere gözaltına alınan E.P. hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ maddesinden adli işlem başlatıldı.

Ekipler sürücü M.A.’ya ise ‘saygısızca araç kullanmak’ maddesinden 436, ‘araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek’ maddesinden de 436 lira olmak üzere toplamda 872 lira idari para cezası uygulandı.