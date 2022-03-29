Samsun'da öğrenci servislerine denetim
İlkadım ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce öğrenci servisleri denetlendi.
Kentte 28 Mart'ta öğrenci servisinin kaza yapması sonucu 10 öğrencinin yaralanması üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerinin denetlemesini sıklaştırdı.
Ekipler, servislerin yoğun olarak geçiş yaptığı saatte 100. Yıl Bulvarı'nda kontrol yaptı.
Trafik Denetleme Şube Müdürü Bürolar Amiri Zafer Yazıcıoğlu, gazetecilere, sürücülerin okul servisleri taşıtları yönetmeliğine uygun olup olmadığı, öğrenci taşıması için özel güzergah izin belgesi bulunup bulunmadığı ve güzergah belgesindeki ismi belirtilen sürücü olup olmadığını denetlediklerini anlattı.
Yazıcıoğlu, ayrıca servislerde fazla öğrenci taşınıp taşınmadığı, tüm yolcuların öğrenci olup olmadığı, rehber personelinin bulunup bulunmadığı ve genel trafik kurallarına yönelik denetleme yapıldığını kaydetti.
Denetlemede trafik kurallarına uymayan veya eksik belgesi bulunan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.
İlgili Haberler
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- Esenyurt'ta okul servisinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi
- Kolombiya'da okul servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu 6 öğrenci yaşamını yitirdi
Video Haberler
- Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı
- Hayvanlara kötü muameleye 6'şar ay hapis cezası
- 'Erdoğan görsün' diyerek paylaştı
- Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
- AVM'de sağlık skandalı
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
- Bebeğini boğmaya çalışan anne serbest bırakıldı
En Çok Okunan Haberler
- 20 gün kazı çalışması yapıldı
- Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- 'Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız'
- 'Olayı yakından takip ediyoruz'
- 'Kazanın dibini sıyırma teklifi'
- Alev Aydın ve sevgilisi Halsey Oscar'a damgasını vurdu
- Nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor
- Erkan Baş: 'KDV'yi değil, Saray'dakini indireceksin!'
- Güzelliği ile dikkat çeken Merve Boluğur'un yaşam öyküsü
- Demir çelik fabrikasında sular durulmuyor