Samsun'da öğrenci servislerine denetim

29 Mart 2022 Salı, 17:40

Kentte 28 Mart'ta öğrenci servisinin kaza yapması sonucu 10 öğrencinin yaralanması üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerinin denetlemesini sıklaştırdı.

Ekipler, servislerin yoğun olarak geçiş yaptığı saatte 100. Yıl Bulvarı'nda kontrol yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Bürolar Amiri Zafer Yazıcıoğlu, gazetecilere, sürücülerin okul servisleri taşıtları yönetmeliğine uygun olup olmadığı, öğrenci taşıması için özel güzergah izin belgesi bulunup bulunmadığı ve güzergah belgesindeki ismi belirtilen sürücü olup olmadığını denetlediklerini anlattı.



Yazıcıoğlu, ayrıca servislerde fazla öğrenci taşınıp taşınmadığı, tüm yolcuların öğrenci olup olmadığı, rehber personelinin bulunup bulunmadığı ve genel trafik kurallarına yönelik denetleme yapıldığını kaydetti.

Denetlemede trafik kurallarına uymayan veya eksik belgesi bulunan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.



