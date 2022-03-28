Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
İstanbul Ataşehir'de yapılan denetimlerde sağ kolu olmadığı halde okul servisi kullanan sürücüye ceza kesildi. Servis aracı da trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri ve sivil trafik ekipleri, sabah saatlerinde Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında durdurulan bir okul servisinin sürücüsünün sağ kolunun olmadığı görüldü. Araçtan indirilerek evrakları incelenen sürücü L.G., hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araç sürmeleri' ve 'Belediyeden alınan izin ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak' maddelerinden işlem yapıldı. Ayrıca araç trafikten men edildi.
Video Haberler
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
- Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
- Çocukları alevlerin arasından böyle çıkardılar
- Aydın’da sincap operasyonu
- Öğrenci servisi devrildi: 8'i öğrenci 12 yaralı
- Patronuna sinirlenip pompalı tüfekle eylem yaptı
- Asker uğurlama konvoyunda havaya kurşun yağdırdılar
- İstiklal Caddesi'nde şov yapan trafik magandaları polise
- İtfaiye ekipleri alevlerin arasından 4 kişi ile 6 yavru
En Çok Okunan Haberler
- Mevlitte 130 kişi zehirlendi
- AB'den Ruslara ve Belaruslulara yaptırım kararı
- Ukrayna, İstanbul'daki görüşme için gün ve saat verdi
- Bakanlık uyarmıştı: Kar suları heyelana sebep oldu
- Boşandığı kadını bacağından vurdu
- Beşiktaş'ın Trabzonspor hazırlığında dikkat çeken detay!
- Ekonomik kriz çiftçiye bahçe yaktırdı!
- Kalp krizi geçiren ünlü hakem, acil ameliyata alındı
- '2023'ten sonra açıklayacağız...'
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza