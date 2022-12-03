Samsun'da okul önündeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

03 Aralık 2022 Cumartesi, 17:29

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde Sakarya İlkokulu önünde unutulan valiz, vatandaş tarafından fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede önce şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı, daha sonra ise cadde trafiğe kapatıldı.

Bölgeye gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek valize müdahale etti. Şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı. Patlatılan valizin içerisinden çöp çıktı.