Samsun'da okul önündeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Samsun'da her gün binlerce vatandaşın geçiş noktası olan İstiklal Caddesi'ndeki bir okul önünde bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu. Polis ekipleri tarafından fünye ile patlatılan valizden çöp çıktı.

İHA
03 Aralık 2022 Cumartesi, 17:29
Samsun'da okul önündeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
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İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde Sakarya İlkokulu önünde unutulan valiz, vatandaş tarafından fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede önce şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı, daha sonra ise cadde trafiğe kapatıldı.

Bölgeye gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek valize müdahale etti. Şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı. Patlatılan valizin içerisinden çöp çıktı.


Bomba şüpheli valiz Samsun

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