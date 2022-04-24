Samsun'da orman yangını: 1,9 hektar kül oldu

Samsun'da dün öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. Büyüyen yangın 1,9 hektar alanı kül etti. Ekipler yangını 1 saat 15 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına aldı.

İHA
24 Nisan 2022 Pazar, 09:22
Samsun'da orman yangını: 1,9 hektar kül oldu
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs tarafından çıkarılan orman yangınında 1,9 hektar alan zarar gördü. 

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Samsun’un Vezirköprü ilçesi Susuz bölgesi İncirlik mevkisinde saat 16.10'da orman yangını çıktı. Orman işletme ekipleri, çamlık alanda çıkan orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekipler yangını 1 saat 15 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına aldı. 

AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN YURTTAŞ ÇIKARMIŞ

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre ise yangın 4 ayrı noktada, akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs tarafından çıkarıldı. Yangına 21 araç, 56 görevli ve 50 gönüllü müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 1,9 hektar çamlık alan zarar gördü. 

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. 


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