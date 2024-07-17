Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun’un Bafra ilçesinde lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, Samsun-Sinop karayolunda saat 02.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Maksut Saat (29) idaresindeki 55 JF 417 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Maksut Saat (29), otomobilde yolcu olarak bulunan Gürcan Ersin(26) ve Osman Bülbül yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Durumu ağır olan Osman Bülbül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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