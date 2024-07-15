Samsun’da yaşam hakkı savunucuları, sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin geri çekilmesi için oturma eylemi yaptı

Yayınlanma: 15.07.2024 - 12:14

Güncelleme: 15.07.2024 - 12:14

Samsun’da yaşam hakkı savunucuları, dün gece Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin geri çekilmesi için oturma eylemi yaptı. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da yaşam hakkı savunucularının oturma eylemine destek oldu.

Özdağ, şunları söyledi:

“Bizim 22 yıldır görmeye alışık olduğumuz bir uygulama biçimi var Türkiye'de. AK Parti önce toplumu ilgilendiren konuların problem olmasını bekliyor. Sonra o problemin krize dönmesini bekliyor. Sonra o krizden rant yaratmaya çalışıyor. Sokak hayvanları konusunda da uzun süredir aynı şeyi yaşıyoruz. Aslında 2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kurulan komisyonda özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili milletvekillerinin, akademisyenlerin, konunun uzmanlarının dahil olduğu bir çalışma süreci esnasında bir rapor oluşturulmuş. Bu rapor sokak hayvanlarının nasıl yaşatılacağıyla ilgili, nasıl tedavi edileceğiyle ilgili, sorunun nasıl çözüleceğiyle ilgili o yollar tanımlamış. Örneğin bir hayvan hakları fonundan bahsetmiş. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan elde edilecek bir fondan bahsetmiş. İçişleri Bakanlığı'nın, yerel yönetimlerin dahil olacağı bir hayvan kolluğunu tanımlamış. Özellikle hayvanların satış konusu olması, ticarete konu olmalarının önlenmesi gerektiğinden bahsetmiş, hayvanların üremesinin, özellikle kısırlaştırma yollu engellenmesini tarif etmiş. Velhasıl falan bütün bunlar yapılmış, bunların hiçbirisi yapılmamış gibi AKP yıllardan beri sokak hayvanları sorununu kriz haline dönüştürülerek özellikle sabahın erken saatlerinde çocukların insanların işe giderken ister istemez bazen olumsuz olaylarla karşılaşmaları üzerinden de toplum kesimlerini hayvansevenler ve hayvanların öldürülmesini, başıboş hayvanların öldürülmesini savunanlar olarak toplumu bölmeyi tercih etti her konuda olduğu gibi.

"HİÇBİR YASA CANLILARIN ÖLDÜRÜLMESİ ÜZERİNE ÇIKARTILMAMALI''

Sonuçta şu anda hiçbir kanun, hiçbir yasa canlıların öldürülmesi üzerine çıkartılmamalı. Hayvanlar hakkında konuşurken onlara ötanazi hakkı veriyoruz gibi bir cümle bile aslında gerçeklerden kopuk, vicdandan kopuk, akıl ve merhametten yoksun olduklarını da gösteriyor. Dolayısıyla şu anda yapılması gereken özellikle evcil hayvan ticaretinin derhal yasaklanması ve sokaktaki hayvanların sahiplenilmesinin sağlanması, hayvanların üremesinin sınırlandırılması için kısırlaştırma işlemlerinin ve aşılama işlemlerinin yapılması ve hayvanların doğal ortamlarında yaşamalarının sağlanması biçiminde bir çözümden başka vicdani, ahlaki bir çözüm görünmüyor. Ve en ucuz çözüm de bu. Yoksa barınaklar üzerinden getirilecek bir çözüm veya yerel yönetimleri her şeyden sorumlu tutmak üzere getirilen bir çözüm değil. Krizin daha da derinleşmesi anlamına geliyor.”

Hayvansever Arife Çetin, “Ben dilsiz hayvanlara sahibim. Öldüremez kimse yasak, ben yasakladım. Bu akşamdan sonra köpekleri öldürenleri yasakladım. Öldürmek isteyenlere cezasını ben vereceğim. Ben vereceğim. Kimsesiz hayvanların sahibiyiz. Sahip olacağız. Sağ olun, buraya toplandığınız için" dedi.

Haytap üyesi Gül Turan “Eylemimiz yeni çıkarılmaya çalışan ötanazi yasasının bir an önce geriye çekilmesi. Türk toplumu merhametli, vicdanlı bir toplumdur. Bu hayvanların derhal kısırlaştırılıp, aşılatılıp, yaşatılmasını istiyorum. Biz tam 20 yıldır bu hayvanlar için mücadele ediyoruz kısırlaştırılıp, hayvan sayısının indirgenmesi ve refahlarının sağlanması için. Ancak tüm belediyeler, il ve ilçe belediyeleri 20 yıldır bunu yapmadıkları gibi bütün sokak hayvanlarını sürekli attılar. O ilçeden o ilçeye top gibi hayvanlar savruldu. Aç, susuz ve şiddet görerek ve bugün bu mecraya geldik. Artık Yapılacak tek şey var, bilimsel anlamda bu hayvanların acilen kısırlaştırılması, rehabilite edilmesi, sahiplendirilmesi ve ötanazi yasasının geriye çekilmesi" diye konuştu.

''HAYVANSEVERLERİN SESİNİ YİNE GÜNDEM EDECEĞİM''

Alfa Arama Kurtarma Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Yarlıgaç, “Alfa Derneği olarak biz bugün Anıt Park'ta bir basın açıklamasında bulunduk. Sokak hayvanlarının biliyorsunuz şu an uyutulması günlerinde bu yasanın geri çekilmesini istediğimizden dolayı oradaki basın açıklamasından sonra buraya gördüğünüz gibi oturma eylemine geçtik. Biz diyoruz ki devlet öldürmez, devlet yaşatır” dedi.

İlkadım Belediye Meclisi’nin CHP’li meclis üyesi Cengiz Akşan, “Biliyorsunuz sokak hayvanları için Meclis’te bir tasarı görüşülüyor. Uyutulması isteniliyor. Ayrıca da yerel yönetimlerden, belediyelerden 2028'e kadar barınakların, bakım evlerinin, veterinerinin bulunmasını yapmayanlar hakkında da soruşturma açılacağını, cezalar uygulanacağı söyleniyor. Ben geçen ki hayvanseverleri Karadeniz eyleminde de vardım. Belediye meclisine bunu dile getirdim. Salı günü, ayın 16'sında yapılacak olan İlkadım Belediye Meclisi’nde hayvanseverlerin sesini, sokak hayvanlarının sesini yine gündem edeceğim. Yine mecliste sunacağım. Elimizden gelen her şeyi ilk adımda Samsun'da yapmaya çalışacağız” dedi.



